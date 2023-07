Harmonies envoûtantes : la rencontre magique de deux artistes, présenté par l’Association Joëlline Place de la mairie Le Bois-Plage-en-Ré, 16 septembre 2023, Le Bois-Plage-en-Ré.

Harmonies envoûtantes : la rencontre magique de deux artistes, présenté par l’Association Joëlline Samedi 16 septembre, 19h00 Place de la mairie Gratuit. Entrée libre.

Venez assister à la rencontre de deux artistes généreuses, musiciennes et chanteuses, à la voix envoûtante et sensible, accompagnées par une guitare accoustique et un piano, présenté par l’Association Joëlline.

Place de la mairie 24 rue Aristide Briand,17580 Le-Bois-Plage-en-Ré Le Bois-Plage-en-Ré 17580 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine La mairie de Le Bois-Plage-en-Ré est située au sud-ouest de la France dans le département Charente-Maritime.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

