Le Bois-Plage-en-Ré Explorations musicales animalières : une aventure sonore pour les enfants de 3 à 10 ans avec l’Association Joëlline Place de la mairie Le Bois-Plage-en-Ré, 16 septembre 2023, Le Bois-Plage-en-Ré. Explorations musicales animalières : une aventure sonore pour les enfants de 3 à 10 ans avec l’Association Joëlline Samedi 16 septembre, 17h30 Place de la mairie Gratuit. Entrée libre. Plongez dans une expérience musicale unique en compagnie de l’Association Joëlline, destinée aux enfants âgés de 3 à 10 ans. Cette animation musicale captivante tourne autour du thème des animaux, offrant aux enfants l’occasion de participer à des jeux musicaux ludiques tout en apprenant à jouer et à imiter les sons des animaux. Une aventure joyeuse et éducative qui éveillera leur créativité musicale ! Place de la mairie 24 rue Aristide Briand,17580 Le-Bois-Plage-en-Ré Le Bois-Plage-en-Ré 17580 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine La mairie de Le Bois-Plage-en-Ré est située au sud-ouest de la France dans le département Charente-Maritime. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Charente-Maritime, Le Bois-Plage-en-Ré
Autres Lieu
Place de la mairie
Adresse
24 rue Aristide Briand,17580 Le-Bois-Plage-en-Ré
Ville
Le Bois-Plage-en-Ré
Departement
Charente-Maritime
Age min 3
Age max 10

