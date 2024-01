LE PIANO DANS TOUS SES ECLATS Place de la Mairie Lavérune, vendredi 1 mars 2024.

Lavérune Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-10

Chaque année, Juvignac, Grabels et Lavérune s’associent pour convier les mélomanes à un festival qui fait la part belle à la chanson française, au piano et à tous les claviers.

L’édition 2024 du festival « Le piano dans tous ses éclats » se déroulera du 1er au 10 mars.

À Juvignac, deux rendez-vous à ne pas manquer : les concerts de Muet et Marla & The Cool Chicken les vendredi 1er et samedi 9 mars.

Les premières parties seront assurées par les écoles associées à la Cité des Arts-Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

En partenariat avec les communes de Grabels et Lavérune.

Place de la Mairie

Lavérune 34880 Hérault Occitanie



