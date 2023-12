Le pas banal marché de Noël Place de la mairie Latouille-Lentillac, 16 décembre 2023 16:00, Latouille-Lentillac.

Latouille-Lentillac,Lot

Animation » un peu spectaculaire » par l’ami des gastéropodes, démo de forge par carac forge, musique vivante et participative, tombola des exposants, moult artisanat

Bière et vin chaud du coin, soft et chocolat chaud

A manger salé sucré, sur place et à rapporter !.

2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

Place de la mairie

Latouille-Lentillac 46400 Lot Occitanie



Spectacular » entertainment by l’ami des gastéropodes, blacksmithing demo by carac forge, lively live music, exhibitors’ tombola, lots of handicrafts

Local beer and mulled wine, soft drinks and hot chocolate

Eat sweet and savoury, on site and to take home!

Animación « espectacular » a cargo de l’ami des gastéropodes, demostración de herrería a cargo de la fragua carac, música animada, tómbola de los expositores, numerosos objetos de artesanía

Cerveza local y vino caliente, refrescos y chocolate caliente

Dulces y salados, ¡en el momento y para llevar!

Etwas spektakuläre Animation durch den Freund der Schnecken, Schmiedevorführung durch Carac Forge, Live-Musik zum Mitmachen, Tombola der Aussteller, viel Kunsthandwerk

Bier und Glühwein aus der Region, Softdrinks und heiße Schokolade

Süßes und Saures, vor Ort und zum Mitnehmen!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Vallée de la Dordogne