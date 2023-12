Conte de Noël Place de la Mairie Laruns, 23 décembre 2023, Laruns.

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 19:00:00

fin : 2023-12-23

Un conte de Noël se déroulera devant l’église Saint-Pierre. Puis le Père Noël, comme à son habitude, viendra rendre visite aux enfants de manière inattendue… avec le concours des pompiers de Laruns. Un spectacle unique (son, lumières et artifices) suivi d’une distribution de friandises pour les enfants et de la séance photo avec le Père Noël sur son traineau..

Place de la Mairie

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



