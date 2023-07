Ouverture des Fêtes de Laruns Place de la Mairie Laruns Catégories d’Évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques Ouverture des Fêtes de Laruns Place de la Mairie Laruns, 12 août 2023, Laruns. Laruns,Pyrénées-Atlantiques Marché animé

21h halle : Bal avec le podium « Système D »

Fête foraine.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . .

Place de la Mairie

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Animated market

9 p.m.: Ball with the « Système D » podium

Fairground Mercado animado

21.00 h en el mercado cubierto: Baile con el podio « Système D

Feria Belebter Markt

21h halle: Ball mit dem Podium « Système D »

