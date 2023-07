Transhumance en Vallée d’Ossau Place de la Mairie Laruns, 7 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

La Vallée d’Ossau fête la transhumance.

Marquage des troupeaux au plateau du Benou à partir de 8h30 et à Gère-Bélesten (Monplaisir) à partir de 9h – buvette sur place.

Dès 16h et jusqu’au petit matin dans les villages de la vallée : montée des troupeaux du Haut-Ossau vers les pâturages d’été (brebis, vaches, chevaux…)..

Place de la Mairie

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Ossau Valley celebrates transhumance.

Herd marking at Plateau du Benou from 8:30 am and at Gère-Bélesten (Monplaisir) from 9 am – refreshments on site.

From 4pm until dawn in the valley’s villages: herds of sheep, cows and horses from Haut-Ossau head for summer pastures.

El valle de Ossau celebra la trashumancia.

Los rebaños se marcan en la meseta de Benou a partir de las 8.30 h y en Gère-Bélesten (Monplaisir) a partir de las 9 h – refrescos disponibles.

Desde las 16:00 hasta la madrugada en los pueblos del valle: rebaños de ovejas, vacas y caballos del Haut-Ossau suben a los pastos de verano.

Das Vallée d’Ossau feiert die Transhumanz.

Markierung der Herden auf dem Plateau du Benou ab 8.30 Uhr und in Gère-Bélesten (Monplaisir) ab 9 Uhr – Erfrischungsstände vor Ort.

Ab 16 Uhr und bis in die frühen Morgenstunden in den Dörfern des Tals: Auftrieb der Herden des Haut-Ossau zu den Sommerweiden (Schafe, Kühe, Pferde…).

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées