La Chapelle de Gabas sur le chemin Jacquaire Place de la Mairie, 3 juin 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Lors du marché, rencontrez les membres de l’association des Amis de la Chapelle de Gabas qui vous présenteront leur publication focus « La Chapelle de Gabas sur le chemin jacquaire »..

Place de la Mairie

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During the market, meet the members of the association of the Friends of the Chapel of Gabas who will present you their publication focus « The Chapel of Gabas on the Jacobean way ».

Durante el mercado, conozca a los miembros de la asociación de los Amigos de la Capilla de Gabás que presentarán su publicación de enfoque « La Capilla de Gabás en el Camino Jacobeo ».

Treffen Sie auf dem Markt die Mitglieder des Vereins der Freunde der Kapelle von Gabas, die Ihnen ihre Fokuspublikation « La Chapelle de Gabas sur le chemin jacquaire » (Die Kapelle von Gabas auf dem Jakobsweg) vorstellen.

