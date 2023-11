Marché de noël Place de la mairie Larressore, 17 décembre 2023, Larressore.

Larressore,Pyrénées-Atlantiques

Animations et restauration sur place. Créateurs et producteurs locaux..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

Place de la mairie

Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Entertainment and on-site catering. Local creators and producers.

Entretenimiento y catering in situ. Diseñadores y productores locales.

Animationen und Verpflegung vor Ort. Lokale Designer und Produzenten.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Pays Basque