Marché gourmand Laroque-Timbaut Place de la mairie Laroque-Timbaut, 6 juillet 2023, Laroque-Timbaut.

Laroque-Timbaut,Lot-et-Garonne

Animations musicales et châteaux gonflables.

Intervenants : boucherie Garens, le Roquentin, le jardin de Sauvagnas, Ferme d’Al Souysse, le paradiso, Marché minut, Domaine de la Tulipe et l’UCAPLI qui tiendra une buvette et un pôle pain et pâtisseries..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . .

Place de la mairie

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Musical entertainment and bouncy castles.

Contributors: butcher Garens, le Roquentin, le jardin de Sauvagnas, Ferme d’Al Souysse, le paradiso, Marché minut, Domaine de la Tulipe and UCAPLI, which will be running a refreshment stall and a bread and pastry stand.

Animación musical y castillos hinchables.

Colaboradores: Carnicería Garens, Le Roquentin, Le Jardin de Sauvagnas, Ferme d’Al Souysse, Le Paradiso, Marché Minut, Domaine de la Tulipe y UCAPLI, que tendrá un puesto de refrescos y un centro de pan y bollería.

Musikalische Unterhaltung und Hüpfburgen.

Teilnehmer: Metzgerei Garens, le Roquentin, le jardin de Sauvagnas, Ferme d’Al Souysse, le paradiso, Marché minut, Domaine de la Tulipe und die UCAPLI, die einen Getränkestand und eine Brot- und Gebäcktheke betreibt.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47