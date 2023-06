Fête de la musique Place de la mairie Laroque-Timbaut, 23 juin 2023, Laroque-Timbaut.

Laroque-Timbaut,Lot-et-Garonne

Au programme : Histoire d’A, Les percuteurs, Les melting potes

Feu de la Saint Jean avec la présence de Jérémy Canto.

Restauration et buvette sur place..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . EUR.

Place de la mairie

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the program: Histoire d’A, Les percuteurs, Les melting potes

Feu de la Saint Jean with Jérémy Canto.

Catering and refreshments on site.

En el programa: Histoire d’A, Les percuteurs, Les melting potes

Hoguera de San Juan con Jérémy Canto.

Catering y refrescos in situ.

Auf dem Programm stehen: Histoire d’A, Les percuteurs, Les melting potes

Johannisfeuer mit der Anwesenheit von Jérémy Canto.

Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47