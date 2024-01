Breizh Odyssée – « Réappropriation linguistique, défis bretons pour la construction d’une société bilingue ? » Place de la Mairie Landévennec, dimanche 16 juin 2024.

Landévennec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 15:00:00

fin : 2024-06-16

La Bretagne a subi un processus continu de désarticulation et d’assimilation à l’espace français conduisant à l’effacement progressif de sa singularité. Ce processus s’est particulièrement concentré dans la politique menée contre la langue bretonne: enseignement obligatoire en langue française, exclusion de la langue des médias, francisation par le service militaire, exclusion de la langue de l’administration, de la justice, de la sphère publique… Il a abouti à une dépréciation de la langue et à l’arrêt généralisé de sa transmission après la seconde guerre mondiale. De ce fait, le nombre de locuteurs s’est effondré, passant de plus d’un million au début du XXème siècle à environ 200 000 aujourd’hui.

Néanmoins une partie de la population ne s’est jamais résignée à la disparition programmée de sa langue. A partir des années 1970 le mouvement Diwan s’est développé permettant de nouveau à des jeunes de se réapproprier leur langue. Depuis les années 1980 la place du breton n’a eu de cesse de progresser dans l’espace public et depuis les années 2000 les pouvoirs publics ont emboîté le pas du mouvement associatif en commençant à développer des politiques linguistiques en faveur du bilinguisme. Après plusieurs décennies d’affirmation et la mise en place d’outils structurants (écoles, formation pour adultes, OPLB…) la société bretonne fait aujourd’hui face au défi de la massification et de la resocialisation progressive de la langue dans le cadre d’un projet de société bilingue qui reste encore pour l’essentiel à construire et à expliciter.

Conférence animée par Fulup Jakez, directeur de l’Office public de la langue bretonne (OPLB), premier organisme officiel créé par les pouvoirs publics pour développer la connaissance et l’usage de la langue dans la société bretonne. Avec la participation de Christelle Chevallier-Gaté, formatrice, psychologue et chercheuse en langue bretonne.

Place de la Mairie

Landévennec 29560 Finistère Bretagne



