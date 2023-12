Breizh Odyssée – « Le vêtement breton: une tradition vivante » Place de la Mairie Landévennec, 19 mai 2024, Landévennec.

Landévennec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 15:00:00

fin : 2024-05-19

.

Deux passionnés s’associent pour la première fois pour vous présenter les richesses vestimentaires de notre région !

Pascal Jaouen, brodeur et styliste qui s’inspire des modes vestimentaires bretonneset Tristan Gloaguen, directeur délégué aux territoires de la confédération Kenleur, sont complices depuis plusieurs années pour commenter le défilé du Festival de Cornouaille sur France 3 Bretagne. Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2024, ils nous proposent un voyage dans les modes des cinq départements bretons, du milieu du 19ème siècle à aujourd’hui. Vous aurez l’occasion de découvrir des iconographies, des photos, des pièces textiles et d’entendre de nombreuses anecdotes sur ce patrimoine bien vivant encore aujourd’hui, dans les défilés de créations contemporaines ou lors des prestations des cercles qui contribuent au rayonnement de la Bretagne.

Conférence animée par Pascal Jaouen, brodeur et styliste, et Tristan Gloaguen, directeur délégué aux territoires de la confédération Kenleur. Pascal Jaouen a ouvert plusieurs écoles de broderie, dont l’Ecole de broderie d’Art de Quimper, réalisé des créations sur mesure et des collections de prêt-à-porter inspirées par les broderies bretonnes traditionnelles..

.

Place de la Mairie

Landévennec 29560 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-18 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime