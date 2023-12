Breizh Odyssée – « Le paludier et la longue histoire du sel » Place de la Mairie Landévennec, 24 mars 2024, Landévennec.

Landévennec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24

.

Depuis les années 80, les Sels de Guérande, gros sel et fleur de sel renouent avec leurs lettres de noblesse et une réputation séculaire de produits de qualité.

En revenant sur l’origine des marais salants, Gildas Buron apporte un éclairage sur l’émergence de la technique salicole solaire, il y a quelque 2 000 ans.

Par une approche pluridisciplinaire, historique, ethnographique, linguistique, il nous permet de comprendre comment entre le second et le XXe siècle s’est développé en Bretagne un agro-système maritime unique en Europe. Retraçant l’histoire économique du XVIIe au XIXe siècle, Gildas Buron aborde l’organisation du négoce et restitue la place du Sel de Guérande dans le commerce maritime international. Enfin, avec Gwenaël Rio seront évoquées les luttes des associations professionnelles tout au long des XIXe et XXe siècles contre la concurrence et le déclin de la saliculture… avant que marais salants et paludiers ne deviennent emblématiques du Pays de Guérande à l’aube du XXIe siècle.

Conférence animée par Gildas Buron, historien, linguiste et conservateur du Musée des marais salants de Batz-sur-Mer et Gwenaël Rio, paludier à Batz-sur-Mer et président fondateur de Tradysel.

.

Place de la Mairie

Landévennec 29560 Finistère Bretagne



