Brocante et vide-greniers Place de la Mairie Lamazière-Basse, 23 juillet 2023, Lamazière-Basse.

Lamazière-Basse,Corrèze

Le Comité des Fêtes de Lamazière-Basse organise un vide-greniers et brocante toute la journée dans le bourg du village. Plus de 60 exposants attirants nombreux chineurs !.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 18:00:00. .

Place de la Mairie

Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Lamazière-Basse is organizing an all-day garage sale and flea market in the village center. More than 60 exhibitors will attract a large number of bargain-hunters!

El Comité des Fêtes de Lamazière-Basse organiza durante todo el día una venta de garaje y un mercadillo en el centro del pueblo. Más de 60 expositores atraerán a un gran número de buscadores de gangas

Das Festkomitee von Lamazière-Basse organisiert den ganzen Tag über einen Flohmarkt und Trödelmarkt in der Dorfmitte. Mehr als 60 Aussteller ziehen zahlreiche Schnäppchenjäger an!

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze