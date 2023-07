Bal des pompiers Place de la Mairie Lalinde, 15 juillet 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Bal des pompiers avec buvette et restauration sur place..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Place de la Mairie

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Firemen’s ball with refreshments and catering on site.

Baile de bomberos con refrescos y comida in situ.

Feuerwehrball mit Getränken und Speisen vor Ort.

