MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE LA FAUTE-SUR-MER Place de la Mairie L’Aiguillon-la-Presqu’île, 24 août 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

L’Aiguillon-la-Presqu’île,Vendée

Marché hebdomadaire de La Faute-sur-Mer : dimanche (toute l’année) et le jeudi (du 1er avril au 30 septembre).

2023-08-24 fin : 2023-08-24 13:00:00. .

Place de la Mairie

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



Weekly market of La Faute-sur-Mer: Sunday (all year) and Thursday (from April 1st to September 30th)

Mercado semanal en La Faute-sur-Mer: los domingos (todo el año) y los jueves (del 1 de abril al 30 de septiembre)

Wochenmarkt in La Faute-sur-Mer: Sonntag (ganzjährig) und Donnerstag (vom 1. April bis 30. September)

Mise à jour le 2023-08-21 par Vendée Expansion