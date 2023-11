Spectacle de marionnettes pour la St Nicolas Place de la Mairie Laifour, 6 décembre 2023, Laifour.

Laifour,Ardennes

Ce spectacle aura lieu à 15h à la salle du périscolaire de la commune de Laifour. (bâtiment derrière la mairie) Inscription obligatoire en mairie au 03 24 32 63 84 (Place limité à 50, accompagné d’un adulte) Gratuit pour les enfants de Laifour et 5€ pour les enfants extérieur au village..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

Place de la Mairie Salle périscolaire

Laifour 08800 Ardennes Grand Est



This show will take place at 3pm in the salle du périscolaire of the commune of Laifour (building behind the town hall). Registration obligatory at the town hall on 03 24 32 63 84 (Places limited to 50, accompanied by an adult) Free for children from Laifour and 5? for children from outside the village.

Este espectáculo tendrá lugar a las 15.00 h en la sala extraescolar del municipio de Laifour (edificio situado detrás del ayuntamiento). Inscripción obligatoria en el ayuntamiento llamando al 03 24 32 63 84 (Plazas limitadas a 50, acompañados de un adulto) Gratuito para los niños de Laifour y 5? para los niños de fuera del pueblo.

Diese Aufführung findet um 15 Uhr im Saal der außerschulischen Betreuung der Gemeinde Laifour statt (Gebäude hinter dem Rathaus). Anmeldung im Rathaus unter 03 24 32 63 84 erforderlich (Platz begrenzt auf 50 Personen, die von einem Erwachsenen begleitet werden).

Mise à jour le 2023-11-24 par Ardennes Tourisme