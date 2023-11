Lahonce fête Noël et le Téléthon Place de la Mairie Lahonce, 3 décembre 2023, Lahonce.

Lahonce,Pyrénées-Atlantiques

Des animations gratuites viendront ponctuer la marché de producteurs, artisans et créateurs. Au programme, arrivée du Père Noël à moto, atelier de tatouages éphémères et de maquillage avec Bookmakup, balade à poneys avec les écuries d’Urcuit, initiation « rugby pour tous. Des baptêmes payants seront également proposés en motos et voitures anciennes

17h30, salle Kiroldegi, one man show musical, « t’inquiète je gère » avec Philippe Albor.

Buvette et restauration sur place, les bénéfices des ventes seront reversés à l’association AFM-Téléthon..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00.

Place de la Mairie

Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Free entertainment will punctuate the market of producers, craftsmen and creators. On the program: arrival of Santa Claus on motorcycle, ephemeral tattoo and make-up workshop with Bookmakup, pony rides with the Urcuit stables, rugby initiation for all. Motorcycle and vintage car christenings will also be available for a fee

5:30 p.m., Salle Kiroldegi, musical one-man show, « t’inquiète je gère » with Philippe Albor.

Refreshments and catering on site, with proceeds going to the AFM-Téléthon association.

El mercado de productores, artesanos y diseñadores estará amenizado por animaciones gratuitas. En el programa: la llegada de Papá Noel en moto, talleres de tatuajes efímeros y maquillaje con Bookmakup, paseos en poni con los establos Urcuit, iniciación al rugby para todos. También habrá motos y coches de época de pago

17.30 h, Sala Kiroldegi, espectáculo musical unipersonal « t’inquiète je gère » con Philippe Albor.

La recaudación se destinará a la asociación AFM-Téléthon.

Auf dem Markt mit Erzeugern, Handwerkern und Kreativen finden kostenlose Veranstaltungen statt. Auf dem Programm stehen die Ankunft des Weihnachtsmanns auf einem Motorrad, ein Workshop für vergängliche Tattoos und Make-up mit Bookmakup, Ponyreiten mit den Ställen von Urcuit und eine Einführung in das Rugbyspiel für alle. Außerdem werden kostenpflichtige Taufen mit Motorrädern und Oldtimern angeboten

17:30 Uhr, Kiroldegi-Saal, musikalische One-Man-Show, « t’inquiète je gère » mit Philippe Albor.

Die Einnahmen aus den Verkäufen gehen an den Verein AFM-Téléthon.

