Les Traces du Fromage de Laguiole AOP et de l’Aligot de l’Aubrac Place de la Mairie Laguiole, 17 mars 2024, Laguiole.

Laguiole,Aveyron

Randonnées, pédestres, à ski de fond ou en raquettes selon l’enneigement, qui vous mèneront de buron en buron, à la rencontre des gens du pays et de leurs produits de l’Aubrac, partagés dans l’esprit et l’ambiance de l’hospitalité de l’Aubrac..

2024-03-17 fin : 2024-03-17 . .

Place de la Mairie

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie



Hiking, cross-country skiing or snowshoeing, depending on snow conditions, will take you from buron to buron, to meet the local people and their Aubrac products, shared in the spirit and atmosphere of Aubrac hospitality.

El senderismo, el esquí de fondo o las raquetas de nieve, según las condiciones de la nieve, le llevarán de burón en burón, al encuentro de la población local y de sus productos de Aubrac, compartidos en el espíritu y la atmósfera de la hospitalidad de Aubrac.

Wanderungen, je nach Schneeverhältnissen zu Fuß, mit Langlaufskiern oder Schneeschuhen, die Sie von Buron zu Buron führen, wo Sie die Menschen des Landes und ihre Produkte aus dem Aubrac kennen lernen, die im Geist und in der Atmosphäre der Gastfreundschaft des Aubrac geteilt werden.

