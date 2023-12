Cet évènement est passé Foire commerciale d’hiver Place de la mairie Labouheyre Catégories d’Évènement: Labouheyre

Landes Foire commerciale d’hiver Place de la mairie Labouheyre, 18 décembre 2023, Labouheyre. Labouheyre Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 08:00:00

fin : 2023-12-18 18:00:00 Foire commerciale – nombreux marchands. Produits du terroir, vins, gastronomie, artisanat, bijoux, linge, habillement, jouets, déco… Dès le matin, tripes en restaurant..

Foire commerciale – nombreux marchands. Produits du terroir, vins, gastronomie, artisanat, bijoux, linge, habillement, jouets, déco… Dès le matin, tripes en restaurant.

Foire commerciale – nombreux marchands. Produits du terroir, vins, gastronomie, artisanat, bijoux, linge, habillement, jouets, déco… Dès le matin, tripes en restaurant. .

Place de la mairie rue de l’hotel de ville

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-14 par OT Cœur Haute Lande Détails Catégories d’Évènement: Labouheyre, Landes Autres Code postal 40210 Lieu Place de la mairie Adresse Place de la mairie rue de l'hotel de ville Ville Labouheyre Departement Landes Lieu Ville Place de la mairie Labouheyre Latitude 44.21206 Longitude -0.91904 latitude longitude 44.21206;-0.91904

Place de la mairie Labouheyre Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labouheyre/