2023-05-14 – 2023-05-14

EUR Labenn’en bulles lance la 1e édition de son festival arts graphiques et Bd ! Les 13 et 14 mai, venez découvrir des artistes locaux et des auteurs de bd. Au programme : des expositions, des ateliers, des rencontres, un concert dessiné et d’autres surprises. Entrée libre, de 10h à 18h. Informations et inscriptions sur www.labennenbulles.fr et sur notre page facebook

Festival arts graphiques et BD à Labenne !

