Balade musicale : La Balade du Ventre par la Cie Alborada Samedi 1 juillet, 18h00 Place de la mairie Gratuit – Prévoir bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr

La Balade du Ventre

ou l’Extraordinaire voyage en gastronomie en lectures et chansons par Saturnin et Aglaë Peton

par la Compagnie Alborada

Été 1901. Afin de fêter les cent ans de l’invention, par Joseph Berchoux, du mot « gastronomie », Saturnin Peton, journaliste gastronomique réputé, et sa sœur Aglaë, gourmande invétérée, vous entraînent dans une balade du ventre, de Rabelais à Dickens, en passant par Dumas, Daudet et bien d’autres. Sur le chemin du goût, des mots et de la musique, ils vont célébrer avec vous le bien manger… jusqu’à la « mise en pratique » avec une dégustation finale !

Une balade littéraire gastronomique et déambulatoire à savourer et à partager entre amis.

Marché de producteurs de 17h30 à 20h30

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, la Communauté de Communes vous propose de découvrir les produits du terroir à l’occasion d’un marché de producteurs.

Evènement organisé en partenariat avec la commune de La Trimouille et le CIVAM.

Balade du ventre sur réservation, places limitées. Réservation au 05 49 91 11 96 Office de tourisme Sud Vienne Poitou.

Place de la mairie 86290 la trimouille La Trimouille 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:30:00+02:00

