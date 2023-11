Marché de Noël de La Rivière-Saint-Sauveur Place de la mairie La Rivière-Saint-Sauveur, 9 décembre 2023, La Rivière-Saint-Sauveur.

La Rivière-Saint-Sauveur,Calvados

C’est officiel, le marché de Noël revient pour sa 4ème édition !

Retrouvez-nous, dans une ambiance de Noël conviviale et chaleureuse, le samedi 9 et le dimanche 10 décembre.

Spectacle de Noël, idées cadeaux et déco…

On compte sur vous !.

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

Place de la mairie

La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie



It’s official: the Christmas market is back for its 4th edition!

Join us on Saturday December 9 and Sunday December 10, in a warm and friendly Christmas atmosphere.

Christmas shows, gift ideas and decorations…

We’re counting on you!

Ya es oficial: ¡el mercado navideño vuelve en su 4ª edición!

Únase a nosotros para disfrutar de un ambiente navideño cálido y acogedor el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre.

Espectáculos navideños, ideas para regalos y decoración…

¡Contamos con usted!

Es ist offiziell: Der Weihnachtsmarkt kehrt für seine vierte Ausgabe zurück!

Besuchen Sie uns am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Dezember in einer gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre.

Weihnachtsshow, Geschenkideen und Dekoration…

Wir zählen auf Sie!

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité