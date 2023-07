Contes des chaumières, des champs et des bois Place de la mairie La Nouaille, 22 juillet 2023, La Nouaille.

La Nouaille,Creuse

Contes des chaumières, des champs et des bois

Choisis et interprétés par Jean-Claude Bray

Un, deux, trois je m’en vais au bois

Quatre, cinq, six, écouter des contes, mon fils

Sept, huit, neuf, des contes toujours neufs

Des « cent un matins », de « mon père le jars »

Et de « la folle avoine »

« Les contes de la limousine »

Et les poèmes de Fresselines

Dix, onze, douze, les contes d’hier, d’avant-hier

Et de toujours

Un, deux, trois, voilà mon choix…

Participation libre.

2023-07-22

Place de la mairie

La Nouaille 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Tales from thatched cottages, fields and woods

Chosen and performed by Jean-Claude Bray

Un, deux, trois je m?en vais au bois (One, two, three, off to the woods)

Four, five, six, listen to tales, my son

Sept, huit, neuf, des contes toujours neufs

Of « a hundred and one mornings », of « my father the gander »

And « wild oats

« Tales from the Limousin

And poems from Fresselines

Ten, eleven, twelve, tales of yesterday, the day before yesterday

And always

One, two, three, that’s my choice?

Free participation

Historias de cabañas de paja, campos y bosques

Escogidos e interpretados por Jean-Claude Bray

Un, deux, trois je m’en vais au bois (Uno, dos, tres, voy al bosque)

Cuatro, cinco, seis, escucha los cuentos, hijo mío

Siete, ocho, nueve, siempre nuevos cuentos

De cien y una mañanas, de mi padre el ganso

Y de la « avena salvaje

« Cuentos del Lemosín

Y los poemas de Fresselines

Diez, once, doce, cuentos de ayer, de anteayer

Y siempre

Uno, dos, tres, ¿esa es mi elección?

Participación libre

Märchen aus Reetdachhäusern, Feldern und Wäldern

Ausgewählt und vorgetragen von Jean-Claude Bray

Eins, zwei, drei ich gehe in den Wald

Vier, fünf, sechs, Märchen hören, mein Sohn

Sieben, acht, neun, immer neue Märchen

Von den « hundertundeinem Morgen », von « meinem Vater, dem Gänserich »

Und vom « verrückten Hafer »

« Die Märchen der Limousine »

Und die Gedichte von Fresselines

Zehn, elf, zwölf, die Märchen von gestern, von vorgestern

Und von immer

Eins, zwei, drei, das ist meine Wahl?

Freie Teilnahme

