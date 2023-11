Marché de l’Avent Place de la Mairie La Membrolle-sur-Choisille, 26 novembre 2023, La Membrolle-sur-Choisille.

La Membrolle-sur-Choisille,Indre-et-Loire

La Membrolle-sur-Choisille vous invite à entrer dans la magie de Noël au Marché de l’Avent. Venez (re)découvrir les pépites locales, faire le plein de cadeaux ou pour tout simplement, faites-vous plaisir avant les fêtes ! Décorations de Noël, bijoux fantaisie, bougies, créations florales ….

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Place de la Mairie

La Membrolle-sur-Choisille 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



La Membrolle-sur-Choisille invites you to enter the magic of Christmas at the Advent Market. Come and (re)discover local nuggets, stock up on gifts or simply treat yourself before the festive season! Christmas decorations, costume jewelry, candles, floral creations…

La Membrolle-sur-Choisille le invita a vivir la magia de la Navidad en su Mercado de Adviento. Venga a (re)descubrir los tesoros locales, a comprar regalos o simplemente a darse un capricho antes de las fiestas Decoraciones navideñas, bisutería, velas, creaciones florales…

La Membrolle-sur-Choisille lädt Sie ein, auf dem Adventsmarkt in den Zauber der Weihnachtszeit einzutauchen. Entdecken Sie die lokalen Nuggets (wieder), decken Sie sich mit Geschenken ein oder gönnen Sie sich ganz einfach eine Freude vor den Feiertagen! Weihnachtsdekorationen, Modeschmuck, Kerzen, Blumenkreationen …

Mise à jour le 2023-11-22 par Tours Val de Loire Tourisme