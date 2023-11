Marché de Noël de La Guyonnière place de la mairie, La Guyonnière La Guyonnière Catégories d’Évènement: La Guyonnière

Vendée Marché de Noël de La Guyonnière place de la mairie, La Guyonnière La Guyonnière, 9 décembre 2023, La Guyonnière. Marché de Noël de La Guyonnière Samedi 9 décembre, 16h00 place de la mairie, La Guyonnière À DÉCOUVRIR SUR PLACE · Les artisans locaux, les idées cadeaux

· Les animations familiales (confection de bougies,

sculpteur de ballons, lecture de contes…)

· La déambulation d’échassière

· Les interventions musicales

· Le bar et la restauration

· La venue du Père Noël NOUVEAUTÉ BALADE EN CALECHE

Toutes les animations sont gratuites.

Événement organisé par la mairie déléguée

de La Guyonnière, en collaboration avec le Comité

des Fêtes, le théâtre de Gribouille, l’APEPG, Un coeur

pour Montaigu-Vendée, les 2G et la bibliothèque. place de la mairie, La Guyonnière La Guyonnière La Guyonnière 85600 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

