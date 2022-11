Marché de Noël de La Guyonnière place de la mairie, La Guyonnière La Guyonnière Catégories d’évènement: La Guyonnière

Vendée

Marché de Noël de La Guyonnière place de la mairie, La Guyonnière, 10 décembre 2022, La Guyonnière. Marché de Noël de La Guyonnière Samedi 10 décembre, 15h00 place de la mairie, La Guyonnière

Entrée libre

Rendez-vous le samedi 10 décembre de 15h à 22h sur la place de la mairie de La Guyonnière à Montaigu-Vendée pour venir profiter des animations de Noël. place de la mairie, La Guyonnière La Guyonnière La Guyonnière 85600 Vendée Pays de la Loire Marché de Noël de La Guyonnière Rendez-vous le samedi 10 décembre de 15h à 22h sur la place de la mairie de La Guyonnière à Montaigu-Vendée pour venir profiter des animations de Noël. Au programme : – Bibliothèque : activité bricolage pour enfants de 15h30 à 16h30, sur inscription auprès de la bibliothèque – Contes de Noël à la bibliothèque à partir de 16h30 – Jongleurs de 16h à 19h – Cracheurs de feu à 19h – Échassière structures ballons de 15h30 à 18h30 Mais aussi des artisans locaux, des idées cadeaux et de la restauration… Événement organisé par la mairie et en collaboration avec le Comité des Fêtes, le théâtre de Gribouille, l’APEPG un coeur pour Montaigu-Vendée, les 2G, OGEC, bibliothèque, Spirit of Fire, Héméra spectacle et le café Le Hall des Artistes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T15:00:00+01:00

2022-12-10T22:00:00+01:00 Montaigu-Vendée

Détails Catégories d’évènement: La Guyonnière, Vendée Autres Lieu place de la mairie, La Guyonnière Adresse La Guyonnière Ville La Guyonnière Age maximum 99 lieuville place de la mairie, La Guyonnière La Guyonnière Departement Vendée

place de la mairie, La Guyonnière La Guyonnière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-guyonniere/

Marché de Noël de La Guyonnière place de la mairie, La Guyonnière 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël de La Guyonnière place de la mairie, La Guyonnière place de la mairie, La Guyonnière 10 décembre 2022 La Guyonnière La Guyonnière La Guyonnière place de la mairie

La Guyonnière Vendée