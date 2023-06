Projection débat sur la Biodiversité Place de la Mairie La Chapelle-en-Vercors, 2 août 2023, La Chapelle-en-Vercors.

La Chapelle-en-Vercors,Drôme

Projection et débat avec les Gardes de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors et les écogardes du Parc Naturel Régional du Vercors.

2023-08-02 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-02 22:00:00. .

Place de la Mairie Salle des Fêtes

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Screening and discussion with the rangers of the Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors and the eco-guards of the Parc Naturel Régional du Vercors

Proyección y debate con los guardas del Parque Natural de las Altas Mesetas de Vercors y los ecoguardas del Parque Natural Regional de Vercors

Filmvorführung und Diskussion mit den Gardes de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors und den Ecogardes des Parc Naturel Régional du Vercors

