Le Dixie Cat’s Band Place de la Mairie La Bouilladisse, 16 juillet 2023, La Bouilladisse.

La Bouilladisse,Bouches-du-Rhône

Le spectacle BALÈTI est un concert dansant qui célèbre les chansons marseillaises d’hier et d’aujourd’hui..

2023-07-16 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-16 . .

Place de la Mairie

La Bouilladisse 13720 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The BALÈTI show is a dance concert celebrating the songs of Marseille, past and present.

El espectáculo BALÈTI es un concierto de danza que celebra las canciones marsellesas de ayer y de hoy.

Die Show BALÈTI ist ein Tanzkonzert, das die Lieder aus Marseille von gestern und heute feiert.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile