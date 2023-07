Fête de la lune place de la Mairie Kogenheim, 26 août 2023, Kogenheim.

Kogenheim,Bas-Rhin

Soirée dansante, tarte flambée, merguez, manège pour enfants et bien d’autres animations..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

place de la Mairie

Kogenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est



Dancing evening, tarte flambée, merguez, merry-go-round for children and many other animations.

Baile nocturno, tarta flambeada, salchichas merguez, tiovivo para niños y muchas otras animaciones.

Tanzabend, Flammkuchen, Merguez, Kinderkarussell und viele andere Animationen.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme du grand Ried