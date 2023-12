Marché de Noël de l’APE de Jourgnac Place de la mairie Jourgnac, 22 décembre 2023, Jourgnac.

Jourgnac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 16:00:00

fin : 2023-12-22 21:00:00

Marché de Noël organisé dans le cadre du marché traditionnel mensuel du vendredi.

Nombreux stands de produits régionaux dans la salle polyvalente.

Animations autour de Noël.

Venue du Père-Noël.

Buvette avec vin chaud et bière de Noël.

Restauration salée et sucrée.

Réservations obligatoires pour les exposants: dons libres pour leur emplacement..

EUR.

Place de la mairie

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Val de Vienne