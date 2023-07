MARCHÉ DE JAVRON-LES-CHAPELLES Place de la Mairie Javron-les-Chapelles, 14 juillet 2023, Javron-les-Chapelles.

Javron-les-Chapelles,Mayenne

Chaque vendredi, le marché se tient place de la mairie..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 12:00:00. .

Place de la Mairie

Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire



Every Friday, the market is held in the town hall square.

Todos los viernes, el mercado se celebra en la plaza del ayuntamiento.

Jeden Freitag findet auf dem Place de la Mairie ein Markt statt.

