Les jeunes se mobilisent pour le Téléthon

Le marché de Noël annuel de la ville d’Issy-les-Moulineaux est de retour les samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023 ! Comme chaque année, ne manquez pas le stand spécial tenu par le Conseil Communal des Jeunes.

Boissons chaudes, gâteaux et autres friandises seront en vente et les recettes générées iront toutes au Téléthon. Une tombola sera également organisée au profit de cette association.

Une belle démonstration de solidarité de la part de nos jeunes citoyens. De plus, si vous avez entre 11 et 17 ans et que vous voulez participer au stand, n’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire !

Ne manquez pas cet événement festif et caritatif !

Contact : Espace Jeunes Anne Frank

15 rue Diderot

01 41 23 83 50

espacejeunes@ville-issy.fr

Samedi 16 et vendredi 17 décembre

place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux
espacejeunes@ville-issy.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

