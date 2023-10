Les commémorations du 11 novembre Place de la Mairie Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Les commémorations du 11 novembre Place de la Mairie Issy-les-Moulineaux, 11 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Les commémorations du 11 novembre Samedi 11 novembre, 10h00 Place de la Mairie Les commémorations du 11 novembre À Issy-les-Moulineaux, les jeunes sont associés depuis longtemps à ces cérémonies commémoratives. Cette année, le CCJ lira une lettre d’un poilu au monument aux morts. Le 11 novembre est le jour anniversaire de l’armistice de 1918 marquant la fin de la Première guerre Mondiale mais également la commémoration annuelle de la victoire et de la paix. En ce jour, il est rendu hommage à tous les morts pour la France.

