Le Village de la Croix-Rouge s'installe sur la Place de la Mairie

Samedi 1 juillet, 08h30
Place de la Mairie
Issy-les-Moulineaux

Entrée libre

Au programme : Petit déjeuner solidaire ouvert à tous avec un prix libre à partir de 1€

Jeux interactifs sur le thème de l’écologie

Initiation aux gestes de Premiers Secours, gratuite et accessible dès l’âge de 6 ans, sous forme de modules d’une durée de 30 minutes Pour le bonheur des plus petit.e.s, le Véhicule de Premier Secours à Personnes (VPSP) vous sera également présenté ! Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T08:30:00+02:00 – 2023-07-01T14:00:00+02:00

