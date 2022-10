Le marché du Lot revient sur la Place de la Mairie ! Place de la Mairie, 5 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Entrée libre

C’est un rendez-vous incontournable à Issy : les producteurs du Lot et d’autres terroirs français reviennent les 5 et 6 novembre prochains pour vous proposer des produits gourmands en circuits courts.

Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux

Près de 50 agriculteurs et agricultrices issus principalement du Lot, du sud-ouest mais également d’autres terroirs français vont de nouveau venir à la rencontre des isséens les plus gourmands.

Rien de mieux qu’un tel événement pour se réconforter des températures automnales. Noix, pommes et autres fruits de saisons, viandes fermières, fromages de chèvre ou vache, miel, aligot de l’Aveyron…La liste des produits proposés est une véritable ode à la gastronomie et aux bons produits.

Alexandre Boudriaux, traiteur du Lot fera quelques démonstrations culinaires. Une animation musicale viendra également égayer les allées. La traditionnelle « tombola » reprendra également du service : de nombreux coffrets gourmands sont à gagner.

Un marché labellisé depuis bientôt 20 ans

Ce marché est organisé avec la Chambre d’Agriculture du Lot (46) et bénéficie du label « Marché des Producteurs de Pays ». Il garantit au consommateur des produits fermiers en circuits courts, sans intermédiaire et sans aucun achat/revente.

Jacques Griffoul, président des marchés du Lot (46) témoigne : « Lorsque nous avons créé cette marque avec nos confrères aveyronnais et corréziens, nous voulions défendre ce qu’on appelait alors « la vente directe » qui permet aux consommateurs et aux producteurs de se rencontrer sur nos marchés locaux. C’était en 1996 et nous avions, je pense, visé juste, quand on connaît l’engouement pour les circuits courts aujourd’hui».

Quelques années plus tard, en 2004, la ville d’Issy-les-Moulineaux sollicitait Jacques pour «importer » son concept sur la place de la Mairie, avec le succès qu’on connaît.

Ce marché de producteurs revient traditionnellement deux fois par an : début juin et début novembre.

Vous trouverez plus d’informations via le site marches-producteurs.com ou sur la page Facebook « Marché des Producteurs de Pays du Lot ».



