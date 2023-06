La fête au village place de la mairie Husseren-les-Châteaux, 25 juin 2023, Husseren-les-Châteaux.

Husseren-les-Châteaux,Haut-Rhin

Profitez d’un moment festif au cœur du village. Au menu : paëlla, dessert, café. Boissons non comprises. Apéritif offert. Réservation avant le 19 juin 2023..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

place de la mairie

Husseren-les-Châteaux 68420 Haut-Rhin Grand Est



Enjoy a festive moment in the heart of the village. On the menu: paella, dessert, coffee. Drinks not included. Aperitif offered. Reservation before June 19, 2023.

Disfrute de un momento festivo en el corazón del pueblo. En el menú: paella, postre, café. Bebidas no incluidas. Aperitivo ofrecido. Reserva antes del 19 de junio de 2023.

Genießen Sie einen festlichen Moment im Herzen des Dorfes. Menü: Paella, Dessert, Kaffee. Getränke sind nicht inbegriffen. Aperitif wird angeboten. Reservierung vor dem 19. Juni 2023.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach