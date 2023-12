Cérémonie et retraite aux flambeaux place de la mairie Hilsenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Hilsenheim Cérémonie et retraite aux flambeaux place de la mairie Hilsenheim, 13 juillet 2024, Hilsenheim. Hilsenheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-07-13 . Fête du village à 18h15.

Devoir de mémoire

Remise des distinctions

Kilbe

Retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit restauration et buvette EUR.

place de la mairie

Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme du grand Ried Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Hilsenheim Autres Code postal 67600 Lieu place de la mairie Adresse place de la mairie Ville Hilsenheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville place de la mairie Hilsenheim Latitude 48.2903066946203 Longitude 7.56600454743193 latitude longitude 48.2903066946203;7.56600454743193

place de la mairie Hilsenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hilsenheim/