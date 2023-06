En VTT sur les sentiers de Ferdinand (sportif) Place de la mairie Hauterives, 12 juin 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Niveau sportif. Partez avec Gaëtan sur les sentiers du facteur Cheval au départ d’Hauterives. Des sentiers parfaits en VTT électriques pour alterner entre bois, collines et plaines. De très belles vues sur les collines de la Drôme, si chères au facteur..

à 17:00:00 ; fin : . EUR.

Place de la mairie

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sports level. Set off with Gaëtan on the Postman Cheval trails from Hauterives. Perfect trails for electric mountain bikes, alternating between woods, hills and plains. Beautiful views of the Drôme hills, so dear to the Postman.

Nivel deportivo. Salga con Gaëtan por los senderos Postman Cheval desde Hauterives. Senderos perfectos para bicicletas eléctricas de montaña, alternando bosques, colinas y llanuras. Las vistas de las colinas de la Drôme, tan queridas por el Cartero, son impresionantes.

Niveau für Sportler. Fahren Sie mit Gaëtan von Hauterives aus auf den Pfaden des Faktor Cheval. Perfekte Wege für E-Mountainbikes, auf denen Sie zwischen Wäldern, Hügeln und Ebenen wechseln können. Sehr schöne Aussichten auf die Hügel der Drôme, die dem Postboten so sehr am Herzen lagen.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche