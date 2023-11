Téléthon Place de la mairie Hauterives, 8 décembre 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

venez soutenir le Téléthon avec différents challenges sportifs, une marche de nuit, etc…et vous aurez de quoi vous réchauffer avec des boissons et collations bien chaudes….

2023-12-08 17:30:00 fin : 2023-12-08 . .

Place de la mairie

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



come and support the Telethon with various sporting challenges, a night walk, etc…and you’ll have plenty to keep you warm with hot drinks and snacks…

ven a apoyar el Teletón con diversos retos deportivos, una marcha nocturna, etc… y tendrás para entrar en calor bebidas calientes y tentempiés…

kommen Sie und unterstützen Sie den Telethon mit verschiedenen sportlichen Herausforderungen, einem Nachtmarsch, etc…und Sie werden sich mit heißen Getränken und Snacks aufwärmen können…

Mise à jour le 2023-11-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche