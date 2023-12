Rencontre avec le Père Noël Place de la Mairie Hatten, 1 décembre 2023, Hatten.

Hatten,Bas-Rhin

Le Père Noël arrivera pour distribuer du chocolat aux enfants présents..

Place de la Mairie

Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est



Santa Claus will arrive to hand out chocolate to the children present.

Papá Noel llegará para repartir chocolate a los niños presentes.

Der Weihnachtsmann wird ankommen und Schokolade an die anwesenden Kinder verteilen.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte