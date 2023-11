MARCHÉ DE NOËL place de la mairie Hadol, 25 novembre 2023, Hadol.

Hadol,Vosges

Marché de Noël de Hadol

Le Comité des Fêtes de Hadol a le plaisir de vous annoncer la tenue de son marché de Noël les 25 et 26 novembre sur la place de la Mairie.

Animations :

★ Maison du père Noël

★ Balades en poneys

★ Restauration rapide

Produits régionaux :

Vous y trouverez un grand nombre de produits régionaux pour préparer vos fêtes de fin d’année, tels que :

★ Alimentation : charcuterie, fromages, confiserie, miel, vins, bières, etc.

★ Artisanat : décoration, bijoux, jouets, etc.

Venez nombreux ! Le Comité des Fêtes de Hadol vous attend pour ce week-end festif et convivial.. Tout public

Samedi 2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 21:00:00. 0 EUR.

place de la mairie

Hadol 88220 Vosges Grand Est



Hadol Christmas Market

The Comité des Fêtes de Hadol is pleased to announce that it will be holding its Christmas market on November 25 and 26 in the Place de la Mairie.

Entertainment :

? Santa’s house

? Pony rides

? Fast food

Regional products:

You’ll find a wide range of regional products to help you prepare for the festive season, including ..:

? Food: charcuterie, cheese, confectionery, honey, wine, beer, etc.

? Crafts: decoration, jewelry, toys, etc.

Come one, come all! The Comité des Fêtes de Hadol looks forward to welcoming you to this festive and convivial weekend.

Mercado de Navidad de Hadol

El Comité des Fêtes de Hadol se complace en anunciar la celebración de su mercado navideño los días 25 y 26 de noviembre en la Place de la Mairie.

Entretenimiento :

? Papá Noel

? Paseos en poni

? Comida rápida

Productos regionales:

Encontrará una amplia gama de productos regionales que le ayudarán a prepararse para las fiestas, como ..:

? Alimentación: embutidos, quesos, repostería, miel, vinos, cervezas, etc.

? Artesanía: adornos, bisutería, juguetes, etc.

Venid todos El Comité de las Fiestas de Hadol le da la bienvenida a este fin de semana festivo y de convivencia.

Weihnachtsmarkt in Hadol

Das Festkomitee von Hadol freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass am 25. und 26. November auf dem Rathausplatz ein Weihnachtsmarkt stattfindet.

Animationen :

? Haus des Weihnachtsmanns

? Spaziergänge auf Ponys

? Schnelle Verpflegung

Regionale Produkte :

Hier finden Sie eine große Anzahl regionaler Produkte, um Ihre Weihnachtsfeier vorzubereiten, wie z.B. :

? Lebensmittel: Wurstwaren, Käse, Süßwaren, Honig, Weine, Biere usw.

? Kunsthandwerk: Dekoration, Schmuck, Spielzeug usw.

Kommen Sie zahlreich! Das Festkomitee von Hadol erwartet Sie zu diesem festlichen und geselligen Wochenende.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT EPINAL ET SA REGION