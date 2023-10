Concert de la musique Espérance place de la mairie Guémar, 17 février 2024, Guémar.

Guémar,Haut-Rhin

La Musique Espérance de Guémar vous invite à sa première soirée 80’s à la salle des fêtes ! Au programme : première partie assurée par l’Orchestre des jeunes, deuxième partie assurée par la Musique Espérance, et AFTER DANSANT pour les motivés !.

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . 0 EUR.

place de la mairie

Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est



The Musique Espérance of Guémar invites you to its first 80’s party at the village hall! On the program: first part assured by the Orchestra of the young people, second part assured by the Music Hope, and AFTER DANCING for the motivated ones!

La Musique Espérance de Guémar te invita a su primera fiesta de los 80 en la sala del pueblo En el programa: primera parte a cargo de la Joven Orquesta, segunda parte a cargo de Musique Espérance, ¡y DESPUÉS BAILE para los más motivados!

Die Musique Espérance von Guémar lädt Sie zu ihrem ersten 80er-Jahre-Abend in den Festsaal ein! Auf dem Programm stehen: Erster Teil vom Jugendorchester, zweiter Teil von der Musique Espérance und AFTER DANSANT für die Motivierten!

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr