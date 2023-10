Parade lumineuse des enfants place de la mairie Guémar, 16 décembre 2023, Guémar.

Guémar,Haut-Rhin

Les enfants de la commune animent une parade lumineuse pour célébrer les 10 ans du marché de Noël dans une ambiance magique..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

place de la mairie

Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est



Local children lead a luminous parade to celebrate the 10th anniversary of the Christmas market in a magical atmosphere.

Los niños de la localidad encabezan un desfile de luces para celebrar el 10º aniversario del mercado navideño en un ambiente mágico.

Die Kinder der Gemeinde führen eine Lichterparade durch, um das 10-jährige Jubiläum des Weihnachtsmarktes in einer magischen Atmosphäre zu feiern.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr