Arrivée du Père Noel et ses lutins Place de la Mairie Grendelbruch, 16 décembre 2023, Grendelbruch.

Grendelbruch,Bas-Rhin

Le Père Noël et ses lutins viendront à la rencontre des enfants sages.

(Sous réserve de météo favorable).

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Place de la Mairie

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est



Santa Claus and his elves will be on hand to meet well-behaved children.

(Weather permitting)

Papá Noel y sus duendes estarán presentes para conocer a todos los niños buenos.

(Si el tiempo lo permite)

Der Weihnachtsmann und seine Elfen werden braven Kindern entgegenkommen.

(Vorbehaltlich des günstigen Wetters)

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile