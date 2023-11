Passage du Saint-Nicolas Place de la Mairie Grendelbruch, 10 décembre 2023, Grendelbruch.

Grendelbruch,Bas-Rhin

Au cœur du marché de Noel, enfants sages pourront rencontrer le Saint-Nicolas, spécialement venu pour eux !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est



At the heart of the Christmas market, well-behaved children can meet Saint Nicholas, who has come especially for them!

En el corazón del mercado navideño, los niños bien educados pueden conocer a San Nicolás, que ha venido especialmente para ellos

Im Herzen des Weihnachtsmarktes können brave Kinder den Heiligen Nikolaus treffen, der extra für sie gekommen ist!

