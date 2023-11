Contes de Noël Place de la Mairie Grendelbruch, 9 décembre 2023, Grendelbruch.

Grendelbruch,Bas-Rhin

Une balade contée dédiée à un public familial avec l’arrivée du Père Noël..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:30:00. EUR.

Place de la Mairie

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est



A storytelling walk dedicated to a family audience with the arrival of Santa Claus.

Un paseo de cuentacuentos dedicado a un público familiar con la llegada de Papá Noel.

Ein Märchenspaziergang, der einem Familienpublikum gewidmet ist, mit der Ankunft des Weihnachtsmanns.

