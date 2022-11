Tournoi futsal 5v5 Place de la mairie Grand-Couronne Catégories d’évènement: Grand-Couronne

Seine-Maritime

Tournoi futsal 5v5 Place de la mairie, 9 décembre 2022, Grand-Couronne. Tournoi futsal 5v5 Vendredi 9 décembre, 18h00 Place de la mairie

Gratuit sur inscription

Tournoi de Futsal pour le Téléthon, organisé par Grand-Couronne à la salle Hélène Boucher Place de la mairie Grand Couronne Grand-Couronne 76530 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « mailto:service.sports@ville-grandcouronne.fr »}] Evenement organisé par la Ville de Grand-Couronne et le Grand-Couronne Football Club – dans le cadre du Téléthon Vendredi 9 décembre à 18h

Salle Hélène Boucher Equipe de 5 joueurs + 2 remplaçants. 2 € par personne. Ticket de tombola offert pour chaque inscrit.

La somme sera reversée à l’AMF Téléthon. Buvette et restauration sur Place Vous voulez créer votre équipe ?

Contacter : service.sports@ville-grandcouronne.fr

06 95 93 45 53

