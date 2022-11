Marché de Noël – Téléthon Place de la mairie, 3 décembre 2022, Grand-Couronne.

Marché de Noël – Téléthon Samedi 3 décembre, 09h00 Place de la mairie

Entrée libre

La Ville et ses associations seront présentes au stade Delaune le 3 décembre prochain pour le marché de Noël et le Téléthon, de 9h à 17h. De nombreux stands vous y attendent.

Programme du Téléthon :

• La Compagnie des archers propose du tir à l’arc.

• Les CORHOLM proposent du chamboule tout.

• Le GAS propose des baptêmes de plongée de 10h à 13h

(inscription obligatoire par mail au club@gas76.fr).

• L’ABCL vend des goodies pour le téléthon, le 2 décembre, salle Camille Robert, de 8h à 12h.

• Team J participe avec des baptêmes de voiture de course et de rallye sur routes fermées et des balades en voiture sportive sur route ouverte.

• L’OMS organise une vente de brioches offertes par les boulangeries de Grand-Couronne et de pots de gelée de pommes et propose des tickets de tombola pour gagner une gravure de Pascal Girard.

• La clé des chants propose des animations et des jeux théâtraux.

• Le NAC76 boxe et le Kick boxing font des démonstrations.

• L’association Coup de pouce propose des décorations de Noël et des jouets.

• Les Amis du moulin font de la décoration de Noël 100% recyclage et Duclos Création, des bougies et compositions florales.

• L’amicale des sapeurspompiers de Grand-Couronne participe ainsi que l’ARMGC et l’Association familiale de GDC avec des créations cousues main.

• Restauration sur place : Vente de crêpes, pastels et soupe par Maison de la solidarité, l’Enquart et Les femmes de Grand-Couronne.

N’oubliez pas : le Conseil Citoyen des Essarts organise une vente de livres au profit du Téléthon samedi 3 décembre, place Césaire Levillain, aux Essarts, de 9h à 17h.

Soirée moules-frites

Le comité des fêtes des Essarts organise une soirée moulesfrites avec karaoké et concert acoustique, à la salle Annie Guilbert, à partir de 18h30. Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM. Renseignements au 07 66 17 66 91.

Programme du Marché de Noël :

les stands qui seront présents :

• Les créas de Ludivine : vitrail, attrape rêve, couture…

• BY EMMY : bougie, savon Les créas de Debs : Création personnalisée

• E.G.A. : objets déco fait main

• Ducorroy : création en laine et pliage de livre

• Flattard : institut de beauté

• Duval : activité apicole

• Anaelle Durrant : découverte Thermomix

• Morainville : objets fait main

• Bellissima Mode : prêt à porter femme

• Duclos Création : bougies et compositions florales

• SEIYO : électricité alarme

• Maison de la solidarité : bijoux

• Tabac des Bouttières : cadeaux, maroquinerie

• Restauration sur place : l’Enquart vous propose de la soupe et du vin chaud

Séance de photos gratuite !

L’UCAE vous propose en partenariat avec Adeline Leseur, photographe Couronnaise, une séance gratuite en famille ou

entre amis et… vous repartez avec un tirage de votre photo !

Renseignements au 07 66 17 66 91



